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    Шоу-биз

    Родившая первенца модель Эшли Грэм объяснила его странное имя

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    <p>Звезда подиумов родила своего малыша естественным образом и кормит ребенка грудью</p> <div></div> - Родившая первенца модель Эшли Грэм объяснила его странное имя

    Звезда подиумов родила своего малыша естественным образом и кормит ребенка грудью

    Родители не смогли остановиться на одном, поэтому дали несколько

    32-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой 18 января. Девушка родила мальчика своему любимому мужу, видеооператору Джастину Эрвину, после 10 лет счастливого брака. К удивлению многочисленных поклонников, новорожденному они дали очень длинное имя – Айзек Менелик Джованни Эрвин. В своем блоге модель объяснила, почему назвали отпрыска именно так.

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    Родившая первенца модель Эшли Грэм объяснила его странное имя
    Родившая первенца модель Эшли Грэм объяснила его странное имя
    Родившая первенца модель Эшли Грэм объяснила его странное имя

    Айзек (или по-библейски Исаак) – просто любимое имя, которое очень давно нравится паре. Именем Менелик супруги вдохновились в Эфиопии, где узнали, что оно означает «мудрый сын». А Джованни – имя их прадедушек, пара справедливо решила, что нужно отдать долг предкам и наградить этим наследием сына.

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