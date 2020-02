Поклонники заметили Киану Ривза на съемках четвертой «Матрицы»

Режиссером картины станет Лана Вачовски, которая также занималась и сценарием

В сети появились первые кадры и пользовательские видео со съемок четвертой части «Матрицы», снятые в Сан-Франциско поклонниками и случайными прохожими. По этим кадрам сложно что-то понять о сюжете фильма, но теперь мы точно знаем, что съемки продолжения культового фильма начались.

Судя по этим кадрам, герой Киану Ривза - Нео - выглядит не так экстравагантно: без очков и черного плаща, как в предыдущих фильмах.

The Matrix 4 filming in San Francisco! - Feb 5 2020

Thanks to @dougdalton IG Storyhttps://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t