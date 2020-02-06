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    Шоу-биз

    Поклонники заметили Киану Ривза на съемках четвертой «Матрицы»

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    <p>Первая &laquo;Матрица&raquo; вышла в 1999 году и получила сразу четыре премии &laquo;Оскар&raquo;</p> <div></div> - Поклонники заметили Киану Ривза на съемках четвертой «Матрицы»

    Первая «Матрица» вышла в 1999 году и получила сразу четыре премии «Оскар»

    Фото: twitter.com/keanuplanet

    Режиссером картины станет Лана Вачовски, которая также занималась и сценарием

    В сети появились первые кадры и пользовательские видео со съемок четвертой части «Матрицы», снятые в Сан-Франциско поклонниками и случайными прохожими. По этим кадрам сложно что-то понять о сюжете фильма, но теперь мы точно знаем, что съемки продолжения культового фильма начались.

    Судя по этим кадрам, герой Киану Ривза - Нео - выглядит не так экстравагантно: без очков и черного плаща, как в предыдущих фильмах.

    Напомним, «Матрица 4» выйдет в кинотеатрах 21 мая - в один день с продолжением «Джона Уика», где главную роль исполняет также Киану Ривз. Известно, что к своей роли в «Матрице» вернется Кэрри-Энн Мосс, сыгравшая в предыдущих фильмах Тринити. Кроме нее в картине снимутся Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Хранители»), Джессика Хенвик («Звездные войны: Пробуждение силы») и Нил Патрик Харрис («Исчезнувшая», «Звездный десант»).

    Первая «Матрица» вышла в 1999 году и получила сразу четыре премии «Оскар». В 2003 году вышло продолжение картины - «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция».

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