Поклонники заметили Киану Ривза на съемках четвертой «Матрицы»



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Первая «Матрица» вышла в 1999 году и получила сразу четыре премии «Оскар» Фото: twitter.com/keanuplanet

Режиссером картины станет Лана Вачовски, которая также занималась и сценарием

В сети появились первые кадры и пользовательские видео со съемок четвертой части «Матрицы», снятые в Сан-Франциско поклонниками и случайными прохожими. По этим кадрам сложно что-то понять о сюжете фильма, но теперь мы точно знаем, что съемки продолжения культового фильма начались.

Судя по этим кадрам, герой Киану Ривза - Нео - выглядит не так экстравагантно: без очков и черного плаща, как в предыдущих фильмах.

Напомним, «Матрица 4» выйдет в кинотеатрах 21 мая - в один день с продолжением «Джона Уика», где главную роль исполняет также Киану Ривз. Известно, что к своей роли в «Матрице» вернется Кэрри-Энн Мосс, сыгравшая в предыдущих фильмах Тринити. Кроме нее в картине снимутся Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Хранители»), Джессика Хенвик («Звездные войны: Пробуждение силы») и Нил Патрик Харрис («Исчезнувшая», «Звездный десант»).

Первая «Матрица» вышла в 1999 году и получила сразу четыре премии «Оскар». В 2003 году вышло продолжение картины - «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция».