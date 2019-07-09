На детское «Евровидение» от Украины не пустят участников, которые выступали в РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скандал, который произошел с певицей Maruv, заставил организаторов пересмотреть правила нацотбора

Вчера стартовал прием заявок на участие в детском международном песенном конкурсе «Евровидение». Отбор участников будет длиться месяц с 8 июля по 8 августа. Но некоторые изменения в правилах национального отбора на конкурс все-таки произошли. Что бы снова не вляпаться в скандал, как это случилось с весенним нацотбором, организаторы прописали в нем новые пункты, которые касаются выступлений на территории страны-агрессора.

Согласно опубликованному документу, оргкомитет может отказать в участии в отборе на любом этапе или отменить результаты голосования, если участник осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014 или собирается выступить на территории страны - агрессора и/или на оккупированной территории.

Стоит отметить, что в детском нацотборе могут принять участие сольные исполнители и группы, которые являются гражданами Украины или постоянно проживают в Украине и которым на день проведения финала Международного детского песенного конкурса «Евровидение» (24 ноября 2019, - прим.ред.) будет не менее 9 и не более 14 лет. Они в течение месяца могут подавать заявки в национальную общественную телерадиокомпанию Украины на национальный отбор конкурса.

В положении перечислены также требования к участникам отбора, среди них указано, что юный артист должен представить песню (слова и музыка) продолжительностью до 3 минут, которая к 1 мая 2019 не была опубликована.

«Обязательным условием участия в отборе является предоставление НОТУ участниками (их родителями или опекунами) письменного подтверждения о том, что песня, которая будет исполняться участником отбора, является оригинальной и к 1 мая 2019 не издавалась коммерчески, не публиковалась и не исполнялась публично», - говорится в положении.

Слова песни участника национального отбора должны быть написаны и исполнены преимущественно на украинском языке, при этом до 40% от полного текста песни может быть написано и исполнено на иностранном языке.









Джерело: Комсомольска Правда в Украине