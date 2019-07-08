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    Жизнь

    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи

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    <div class="sel_item">Меган Маркл и принц Гарри</div> - Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Меган Маркл и принц Гарри

    Промах модераторов королевского аккаунта заметила пользователь Twitter

    Букингемский дворец допустил грубую ошибку, когда публиковал два снимка с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри.

    На одном из них запечатлены сами счастливые родители с маленьким Арчи, а на другом – традиционный семейный портрет в зеленой гостиной Виндзовского замка.Однако при перечислении присутствовавших на фото, модераторы королевского аккаунта допустили досадный промах.

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    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи
    Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи

    Ошибку персонала заметила пользователь Twitter под ником 9Honey. «Упс, оба – Кларенс-хаус и Букингемский дворец – перепутали имена сестер принцессы Дианы!», – написала она. «Леди Джейн стоит рядом с Дорией, а леди Сара – рядом с Уильямом, а не наоборот», – пояснила она.

    Ошибка в скором времени была исправлена в следующем твиттере.

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    дети Меган Маркл
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