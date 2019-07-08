Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи



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Меган Маркл и принц Гарри

Промах модераторов королевского аккаунта заметила пользователь Twitter

Букингемский дворец допустил грубую ошибку, когда публиковал два снимка с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри.

На одном из них запечатлены сами счастливые родители с маленьким Арчи, а на другом – традиционный семейный портрет в зеленой гостиной Виндзовского замка.Однако при перечислении присутствовавших на фото, модераторы королевского аккаунта допустили досадный промах.

Ошибку персонала заметила пользователь Twitter под ником 9Honey. «Упс, оба – Кларенс-хаус и Букингемский дворец – перепутали имена сестер принцессы Дианы!», – написала она. «Леди Джейн стоит рядом с Дорией, а леди Сара – рядом с Уильямом, а не наоборот», – пояснила она.

Ошибка в скором времени была исправлена в следующем твиттере.

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