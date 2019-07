Стало известно, кто победил в шоу «Голос.Діти»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Александр Зазарашвили sputnik-georgia.ru

Вчера вечером меломаны выбрали лучший голос Украины

Вчера вечером состоялся суперфинал вокального проекта «Голос.Діти». В этот вечер на сцене боролись шесть участников.

Во время прямого эфира победителя выбирали путем телефонного и SMS голосования. По мнению меломанов и поклонников вокального проекта «Голос.Діти» самым талантливым стал подопечного группы «Время и Стекло» грузин Александр Зазарашвили.

Кроме гордого звания «детского голоса страны», самый сильный вокалист проекта выиграл путешествие на двоих в парижский Disneyland.

В прямом эфире Александр выступил с сольной песней Once in the Street Нино Катамадзе.

Также вместе со своей напарницей по команде и звездными тренерами исполнил хит Скрябина «Люди, як кораблі».

Но главная песня, которая покорила украинцев, и принесла победу юному вокалисту стала композиция Селин Дион All By Myself.

Джерело: ТСН