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    Шоу-биз

    Стало известно, кто победил в шоу «Голос.Діти»

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    Александр Зазарашвили - Стало известно, кто победил в шоу «Голос.Діти»
    Александр Зазарашвили
    sputnik-georgia.ru

    Вчера вечером меломаны выбрали лучший голос Украины

    Вчера вечером состоялся суперфинал вокального проекта «Голос.Діти». В этот вечер на сцене боролись шесть участников. 

    Во время прямого эфира победителя выбирали путем телефонного и SMS голосования. По мнению меломанов и поклонников вокального проекта  «Голос.Діти» самым талантливым стал подопечного группы «Время и Стекло» грузин Александр Зазарашвили.

    Кроме гордого звания «детского голоса страны», самый сильный вокалист проекта выиграл путешествие на двоих в парижский Disneyland.

    В прямом эфире Александр выступил с сольной песней Once in the Street Нино Катамадзе.

    Также вместе со своей напарницей по команде и звездными тренерами исполнил хит Скрябина «Люди, як кораблі». 

    Но главная песня, которая покорила украинцев, и принесла победу юному вокалисту стала композиция Селин Дион All By Myself.

    Джерело: ТСН

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