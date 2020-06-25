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    Шоу-биз

    На Каменских накинулись хейтеры в Instagram. Что случилось?

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    Певица Настя Каменских - На Каменских накинулись хейтеры в Instagram. Что случилось?
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Певица всего лишь хотела показать любимый лук

    В народе не зря говорят: «И на старуху бывает проруха». Вот и отечественные звезды, для которых позирование — родная стихия, нет-нет да не угодят своим поклонникам. Впрочем, нравиться всем фактически невозможно. На сей раз досталось сочной красавице Насте Каменских.

    Возлюбленная Потапа предстала в личном блоге в total black look, утянув пышную грудь в мини-топ бра и облегающие брюки. Акцент звезда сделала на талии, которой может по праву гордиться.

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    instagram.com/kamenskux/

    «Черный - мой счастливый цвет», - оптимистично написала она, однако нарвалась на волну негативных комментариев.

    Люди не оценили внешний вид Каменских: одним показалось, что она стала слишком худой, а другим не понравилось, как девушка позирует.

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    На Каменских накинулись хейтеры в Instagram. Что случилось?
    На Каменских накинулись хейтеры в Instagram. Что случилось?
    instagram.com/kamenskux/

    «А что с лицом?», «Это… выражение лица», «Это ужас, зачем так худеть?», «Настя…или неудачный ракурс… или хоре худеть, уже страшненько», «Была такая аппетитненькая!!!!! Нууууу перебор уже!!!!!», «Сухая…», «Становишься как все!!!! А была индивидуал!!!!!» — можно увидеть в Сети.

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    знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес
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