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    Жизнь

    Сексуальная Эмили Ратаковски впервые сменила цвет волос: пикантные фото

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    <p>29-летняя американская модель Эмили Ратаковски отважилась на важные перемены после снятия ограничений, введенных из-за пандемии</p> - Сексуальная Эмили Ратаковски впервые сменила цвет волос: пикантные фото

    29-летняя американская модель Эмили Ратаковски отважилась на важные перемены после снятия ограничений, введенных из-за пандемии

    instagram.com/emrata

    Модель в первый раз покрасила волосы

    29-летняя американская модель Эмили Ратаковски прославилась благодаря своей любви к обнажению: красотку чаще можно увидеть раздетой, чем в одежде. Эмили давно нашла свой стиль: длинные прямые волосы и минимум макияжа. Если она и позволяла себе какие-то эксперименты, то они были крайне редкими и не радикальными.

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    Сексуальная Эмили Ратаковски впервые сменила цвет волос: пикантные фото
    Сексуальная Эмили Ратаковски впервые сменила цвет волос: пикантные фото
    Сексуальная Эмили Ратаковски впервые сменила цвет волос: пикантные фото
    Сексуальная Эмили Ратаковски впервые сменила цвет волос: пикантные фото
    Сексуальная Эмили Ратаковски впервые сменила цвет волос: пикантные фото
    Сексуальная Эмили Ратаковски впервые сменила цвет волос: пикантные фото
    instagram.com/emrata

    Однако на этот раз модели удалось удивить всех: она внезапно стала блондинкой. Свой новый цвет звезда презентовала в Instagram. «Блондинка!» - лаконично написала Эмили.

    Несмотря на новый цвет волос, привычки Ратаковски остались прежними. Для горячих снимков она позировала в черном крошечном бикини, которое едва оказалось в силах прикрыть ее прелести.

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