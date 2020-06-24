Сексуальная Эмили Ратаковски впервые сменила цвет волос: пикантные фото



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29-летняя американская модель Эмили Ратаковски отважилась на важные перемены после снятия ограничений, введенных из-за пандемии instagram.com/emrata

Модель в первый раз покрасила волосы

29-летняя американская модель Эмили Ратаковски прославилась благодаря своей любви к обнажению: красотку чаще можно увидеть раздетой, чем в одежде. Эмили давно нашла свой стиль: длинные прямые волосы и минимум макияжа. Если она и позволяла себе какие-то эксперименты, то они были крайне редкими и не радикальными.

Однако на этот раз модели удалось удивить всех: она внезапно стала блондинкой. Свой новый цвет звезда презентовала в Instagram. «Блондинка!» - лаконично написала Эмили.

Несмотря на новый цвет волос, привычки Ратаковски остались прежними. Для горячих снимков она позировала в черном крошечном бикини, которое едва оказалось в силах прикрыть ее прелести.