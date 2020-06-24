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    Ким Кардашьян в дерзком образе свесилась с кровати головой вниз: горячие фото

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    <p>39-летняя Ким Кардашьян проявила чудеса гибкости</p> <div></div> - Ким Кардашьян в дерзком образе свесилась с кровати головой вниз: горячие фото

    39-летняя Ким Кардашьян проявила чудеса гибкости

    instagram.com/kimkardashian/

    Инстадива устроила озорную фотосессию у себя дома.

    39-летняя супруга Канье Уэста Ким Кардашьян удивила поклонников, снявшись в расслабленной домашней обстановке. Звезда реалити-шоу любит эпатажные съемки, но редко показывает свой дом, поэтому новые снимки сразу же вызвали ажиотаж в Сети.

    Ким презентовала коллекцию уютной одежды для сна собственного бренда. Предприимчивая модель справедливо считает, что она сама - лучшая реклама. Миссис Кардашьян-Уэст крайне редко прибегает к помощи посторонних девушек, предпочитая первой показывать обновления своей марки.

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    Ким Кардашьян в дерзком образе свесилась с кровати головой вниз: горячие фото
    Ким Кардашьян в дерзком образе свесилась с кровати головой вниз: горячие фото
    Ким Кардашьян в дерзком образе свесилась с кровати головой вниз: горячие фото
    Ким Кардашьян в дерзком образе свесилась с кровати головой вниз: горячие фото
    Ким Кардашьян в дерзком образе свесилась с кровати головой вниз: горячие фото
    instagram.com/kimkardashian/

    На этот раз Ким умело разбавила сексуальные снимки кадрами, на которых она сама занимается домашними делами. Многодетная мама самостоятельно загрузила грязное белье в стиральную машинку.

    Ким примерила сексуальный черный укороченный топ. Супруга рэпера прилегла на кровать, свесившись головой вниз. Такая провокационная поза не только подчеркнула стройный пресс звезды, но и четко выделила ее соски.

    «Ого, ты сама стираешь?», «Красавица!», «Ты просто бомба», «Прелесть, Ким!», «Королева красоты», «Канье - самый счастливый мужчина в мире!» - такими комплиментами поклонники выразили свое восхищение фотосетом знаменитости.

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