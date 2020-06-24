Ким Кардашьян в дерзком образе свесилась с кровати головой вниз: горячие фото



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39-летняя Ким Кардашьян проявила чудеса гибкости instagram.com/kimkardashian/

Инстадива устроила озорную фотосессию у себя дома.

39-летняя супруга Канье Уэста Ким Кардашьян удивила поклонников, снявшись в расслабленной домашней обстановке. Звезда реалити-шоу любит эпатажные съемки, но редко показывает свой дом, поэтому новые снимки сразу же вызвали ажиотаж в Сети.

Ким презентовала коллекцию уютной одежды для сна собственного бренда. Предприимчивая модель справедливо считает, что она сама - лучшая реклама. Миссис Кардашьян-Уэст крайне редко прибегает к помощи посторонних девушек, предпочитая первой показывать обновления своей марки.

На этот раз Ким умело разбавила сексуальные снимки кадрами, на которых она сама занимается домашними делами. Многодетная мама самостоятельно загрузила грязное белье в стиральную машинку.

Ким примерила сексуальный черный укороченный топ. Супруга рэпера прилегла на кровать, свесившись головой вниз. Такая провокационная поза не только подчеркнула стройный пресс звезды, но и четко выделила ее соски.

«Ого, ты сама стираешь?», «Красавица!», «Ты просто бомба», «Прелесть, Ким!», «Королева красоты», «Канье - самый счастливый мужчина в мире!» - такими комплиментами поклонники выразили свое восхищение фотосетом знаменитости.