Леонардо ДиКаприо спродюсирует фильм о дикой природе для Netflix



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Голливудский актер готовит художественную адаптацию документального фильма 2014 года «Вирунга»

Леонардо ДиКаприо выступит продюсером киноадаптации документального фильма «Вирунга» для Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Сценарий для фильма напишет Барри Дженкинс, известный работой над «Лунным светом» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Оригинальный документальный фильм «Вирунга» вышел в 2014 году и получил номинацию на «Оскар». Его режиссером стал Орландо фон Айнсидель. В фильме рассказывается история африканского национального парка «Вирунга», созданного королем Бельгии в 1925 году. В последние несколько лет в этом парке велась жесткая борьба за сохранение популяции горных горилл между охраняющими парк рейнджерами и браконьерами.

Дата премьеры пока неизвестна.

Напомним, в 1998 году Леонардо ДиКаприо основал благотворительный фонд, миссией которого является защита окружающей среды, поддержание биоразнообразия и противостояние глобальному потеплению. Фонд «предлагает решения, как восстановить находящийся под угрозой баланс в экосистеме, обеспечить здоровье и благополучие населяющих Землю видов».