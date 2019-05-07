На Венецианскую биеннале привезут судно, которое в 2015 году затонуло с сотнями мигрантов на борту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По меньшей мере 800 человек погибли 18 апреля 2015 года, когда два судна — рыболовецкое, с мигрантами на борту, и грузовое — столкнулись у побережья Ливии

Кораблекрушение пережили только 28 человек, что сделало его одним из самых трагических в современной истории.

Рыболовецкое судно, которое затонуло в 2015 году, станет частью проекта швейцарско-исландского художника Кристофа Бюхеля на 58-й Венецианской биеннале.

Об этом сообщает The New York Times. Через год после трагедии итальянское правительство подняло судно на поверхность и доставило его на базу НАТО на Сицилии, где оно находилось следующие три года. Теперь Кристоф Бюхель презентует его в рамках проекта Barca Nostra («Наша лодка»). Судно появится в Арсенале на месте бывшей верфи, которая теперь используется в качестве выставочного пространства для биеннале.

Barca Nostra, verso la Biennale il relitto simbolo delle tragedie del mare https://t.co/naBw9S4hop pic.twitter.com/4h3HLJyyEa — Andrea Marini (@andmarini) 6 мая 2019 г.

По словам художника, проект подчеркивает «нашу общую ответственность за политику, которая становится причиной таких кораблекрушений». Четыре года назад Бюхель представлял на Венецианской биеннале Исландию: тогда он создал мечеть в закрытой церкви Санта-Мария делла Мизерикордия. Венецианская биеннале, тема которой в этом году звучит как «Чтобы вы жили в интересные времена», будет проходить с 11 мая по 24 ноября.

Джерело: Bird In Flight