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    Шоу-биз

    На Венецианскую биеннале привезут судно, которое в 2015 году затонуло с сотнями мигрантов на борту

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    На Венецианскую биеннале привезут судно, которое в 2015 году затонуло с сотнями мигрантов на борту

    По меньшей мере 800 человек погибли 18 апреля 2015 года, когда два судна — рыболовецкое, с мигрантами на борту, и грузовое — столкнулись у побережья Ливии

    Кораблекрушение пережили только 28 человек, что сделало его одним из самых трагических в современной истории.
    Рыболовецкое судно, которое затонуло в 2015 году, станет частью проекта швейцарско-исландского художника Кристофа Бюхеля на 58-й Венецианской биеннале.

    Об этом сообщает The New York Times. Через год после трагедии итальянское правительство подняло судно на поверхность и доставило его на базу НАТО на Сицилии, где оно находилось следующие три года. Теперь Кристоф Бюхель презентует его в рамках проекта Barca Nostra («Наша лодка»). Судно появится в Арсенале на месте бывшей верфи, которая теперь используется в качестве выставочного пространства для биеннале.

    По словам художника, проект подчеркивает «нашу общую ответственность за политику, которая становится причиной таких кораблекрушений». Четыре года назад Бюхель представлял на Венецианской биеннале Исландию: тогда он создал мечеть в закрытой церкви Санта-Мария делла Мизерикордия. Венецианская биеннале, тема которой в этом году звучит как «Чтобы вы жили в интересные времена», будет проходить с 11 мая по 24 ноября.

    Джерело: Bird In Flight

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