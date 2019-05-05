Фотограф объединил родственников в одном портрете и показал всем силу генетики



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boredpanda.com

Канадский фотограф и графический дизайнер Ульрик Коллетт придумал любопытный фотопроект под названием «Генетические портреты»

Ульрик Колетт - цифровой художник, графический дизайнер и фотограф, который живет и работает в Квебеке.

Он является автором уникального проекта, в котором исследует свои идеи, демонстрируя генетическое сходство между членами одной семьи - вплоть до двоюродных братьев и сестер, имеющих до 25% одинакового генетического фона.

Для участия в проекте под названием «Генетические портреты» канадский фотограф приглашал членов одной семьи и комбинировал их снимки, разделяя изображения лиц на две части, тем самым раскрывая тайну генетического сходства или различий.

Для его целей не важен пол или возраст — он не стремится сделать людей из одной семьи абсолютно похожими. В одном фото Коллетт соединяет братьев с сестрами, бабушек с внуками и мам с сыновьями. И рассматривать эти портреты можно долго и с интересом.

В лицах детей отчетливо угадываются черты родителей, а женские и мужские черты смешиваются в завораживающий генетический микс.

Предлагаем вам взглянуть на некоторых участников этого необычного проекта.

Несмотря на странности, такие портреты так и манят их поразглядывать, чтобы найти сходства и различия, которые есть в любой семье.

Джерело: boredpanda.com