Фотограф объединил родственников в одном портрете и показал всем силу генетики
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Розсилка
Канадский фотограф и графический дизайнер Ульрик Коллетт придумал любопытный фотопроект под названием «Генетические портреты»
Ульрик Колетт - цифровой художник, графический дизайнер и фотограф, который живет и работает в Квебеке.
Он является автором уникального проекта, в котором исследует свои идеи, демонстрируя генетическое сходство между членами одной семьи - вплоть до двоюродных братьев и сестер, имеющих до 25% одинакового генетического фона.
Для участия в проекте под названием «Генетические портреты» канадский фотограф приглашал членов одной семьи и комбинировал их снимки, разделяя изображения лиц на две части, тем самым раскрывая тайну генетического сходства или различий.
Для его целей не важен пол или возраст — он не стремится сделать людей из одной семьи абсолютно похожими. В одном фото Коллетт соединяет братьев с сестрами, бабушек с внуками и мам с сыновьями. И рассматривать эти портреты можно долго и с интересом.
В лицах детей отчетливо угадываются черты родителей, а женские и мужские черты смешиваются в завораживающий генетический микс.
Предлагаем вам взглянуть на некоторых участников этого необычного проекта.
Несмотря на странности, такие портреты так и манят их поразглядывать, чтобы найти сходства и различия, которые есть в любой семье.
Джерело: boredpanda.com