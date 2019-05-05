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    Фото

    Фотограф объединил родственников в одном портрете и показал всем силу генетики

    • Розсилка
    Фотограф объединил родственников в одном портрете и показал всем силу генетики
    boredpanda.com

    Канадский фотограф и графический дизайнер Ульрик Коллетт придумал любопытный фотопроект под названием «Генетические портреты»

    Ульрик Колетт - цифровой художник, графический дизайнер и фотограф, который живет и работает в Квебеке. 

    Он является автором уникального проекта, в котором исследует свои идеи, демонстрируя генетическое сходство между членами одной семьи - вплоть до двоюродных братьев и сестер, имеющих до 25% одинакового генетического фона. 

    Для участия в проекте под названием «Генетические портреты» канадский фотограф приглашал членов одной семьи и комбинировал их снимки, разделяя изображения лиц на две части, тем самым раскрывая тайну генетического сходства или различий. 

    Для его целей не важен пол или возраст — он не стремится сделать людей из одной семьи абсолютно похожими. В одном фото Коллетт соединяет братьев с сестрами, бабушек с внуками и мам с сыновьями. И рассматривать эти портреты можно долго и с интересом.

    В лицах детей отчетливо угадываются черты родителей, а женские и мужские черты смешиваются в завораживающий генетический микс.

    Предлагаем вам взглянуть на некоторых участников этого необычного проекта.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Несмотря на странности, такие портреты так и манят их поразглядывать, чтобы найти сходства и различия, которые есть в любой семье.

    Джерело: boredpanda.com

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