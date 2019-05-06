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    Фото

    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи

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    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
    • Розсилка

    Диллон Самуэльсон – художник и иллюстратор Пенсильвании, который представляет свои картины на выставках в США и завоёвывает престижные награды

    Через свои работы Диллон Самуэльсон показывает, какие страхи скрываются у людей внутри. Мрачные и даже жуткие образы напоминают кадры из фильмов ужасов и погружают в таинственную атмосферу.

    Его творчество может напугать и стать ночным кошмаром. Если не боитесь, то предлагаем вам познакомиться с иллюстрациями этого талантливого художника.

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    Джерело: twizz.ru

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