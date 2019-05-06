Художник из Пенсильвании нарисовал человеческие страхи
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Диллон Самуэльсон – художник и иллюстратор Пенсильвании, который представляет свои картины на выставках в США и завоёвывает престижные награды
Через свои работы Диллон Самуэльсон показывает, какие страхи скрываются у людей внутри. Мрачные и даже жуткие образы напоминают кадры из фильмов ужасов и погружают в таинственную атмосферу.
Его творчество может напугать и стать ночным кошмаром. Если не боитесь, то предлагаем вам познакомиться с иллюстрациями этого талантливого художника.
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Джерело: twizz.ru