  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Наоми Кэмпбелл обнажила грудь на коленях у модного дизайнера

    • Розсилка
    <p>50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл стала звездой провокационной фотосессии в вагоне метро</p> <div></div> - Наоми Кэмпбелл обнажила грудь на коленях у модного дизайнера

    50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл стала звездой провокационной фотосессии в вагоне метро

    instagram.com/naomi/

    Британская супермодель эмоционально обратилась к дизайнеру модного дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли

    50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл стала звездой провокационной фотосессии в вагоне метро. Звезда выбрала для съемок сверкающее зеленое платье в пол. Откровенный фасон платья с разрезом от зоны декольте до самого низа приоткрыл сексуальное тело звезды мировых подиумов. Под ее платьем не было нижнего белья, и Наоми рисковала засветить интимные части тела одним неловким движением.

    naomi_118467646_140616141070170_553694628013343066_n
    instagram.com/naomi/

    В таком виде модель расположилась на сидении вагона метро и прилегла на колени к мужчине, сидящему рядом. Им оказался известный дизайнер Пьерпаоло Пиччоли. Звезда выбрала ракурс, в котором ее оголенная грудь стала видна. Таким оригинальным способом супермодель поздравила друга с днем рождения.

    «С днем рождения, Пьерпаоло! Пусть Вселенная приготовит тебе много подарков в этот особенный день. С нежностью вспоминаю о времени, проведенном вместе», - написала супермодель.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

     Читайте также: Самые смешные фото животных, которые были сделаны в нужном месте и в нужное время
    знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ