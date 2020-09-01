Наоми Кэмпбелл обнажила грудь на коленях у модного дизайнера



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50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл стала звездой провокационной фотосессии в вагоне метро instagram.com/naomi/

Британская супермодель эмоционально обратилась к дизайнеру модного дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл стала звездой провокационной фотосессии в вагоне метро. Звезда выбрала для съемок сверкающее зеленое платье в пол. Откровенный фасон платья с разрезом от зоны декольте до самого низа приоткрыл сексуальное тело звезды мировых подиумов. Под ее платьем не было нижнего белья, и Наоми рисковала засветить интимные части тела одним неловким движением.

instagram.com/naomi/

В таком виде модель расположилась на сидении вагона метро и прилегла на колени к мужчине, сидящему рядом. Им оказался известный дизайнер Пьерпаоло Пиччоли. Звезда выбрала ракурс, в котором ее оголенная грудь стала видна. Таким оригинальным способом супермодель поздравила друга с днем рождения.

«С днем рождения, Пьерпаоло! Пусть Вселенная приготовит тебе много подарков в этот особенный день. С нежностью вспоминаю о времени, проведенном вместе», - написала супермодель.

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