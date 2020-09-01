Невеста Роналду в откровенном купальнике показала возлюбленного и четырех детей



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Футболист Кришитану Роналду с невестой Джорджиной instagram.com/georginagio/

Криштиану похвастался накаченным торсом в пляжных шортах

35-летний спортсмен отдыхает с самыми близкими людьми на курорте. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обнародовали умилительный семейный кадр.

Возлюбленная форварда «Ювентуса» и сборной Португалии продемонстрировала семейную идиллию. Она обнародовала фото на берегу моря. Джорджина позировала в бикини насыщенного синего цвета. Купальник подчеркнул ее пышную грудь и красивые изгибы тела.

instagram.com/georginagio/

Криштиану похвастался накаченным торсом в пляжных шортах. Пара позировала с четырьмя детьми. Самые маленькие из них держали за руки родителей. Старший сын футболиста, Криштиану-младший, стоял позади. Родригес держала в руках пластиковые игрушки, заботливо прихваченные для игр малышей. «Рука об руку, воплощая в жизнь многочисленные мечты», - заявила многодетная мама.

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