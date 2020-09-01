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    Шоу-биз

    Невеста Роналду в откровенном купальнике показала возлюбленного и четырех детей

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    Футболист Кришитану Роналду с невестой Джорджиной - Невеста Роналду в откровенном купальнике показала возлюбленного и четырех детей
    Футболист Кришитану Роналду с невестой Джорджиной
    instagram.com/georginagio/

    Криштиану похвастался накаченным торсом в пляжных шортах

    35-летний спортсмен отдыхает с самыми близкими людьми на курорте. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обнародовали умилительный семейный кадр.

    Возлюбленная форварда «Ювентуса» и сборной Португалии продемонстрировала семейную идиллию. Она обнародовала фото на берегу моря. Джорджина позировала в бикини насыщенного синего цвета. Купальник подчеркнул ее пышную грудь и красивые изгибы тела.

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    instagram.com/georginagio/

    Криштиану похвастался накаченным торсом в пляжных шортах. Пара позировала с четырьмя детьми. Самые маленькие из них держали за руки родителей. Старший сын футболиста, Криштиану-младший, стоял позади. Родригес держала в руках пластиковые игрушки, заботливо прихваченные для игр малышей. «Рука об руку, воплощая в жизнь многочисленные мечты», - заявила многодетная мама.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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