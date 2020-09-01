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    Шоу-биз

    «Бабушкины» трусы и лифчик для кормления: Кэти Перри после родов шокировала честным селфи

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    Поп-звезда Кэти Перри - «Бабушкины» трусы и лифчик для кормления: Кэти Перри после родов шокировала честным селфи
    Поп-звезда Кэти Перри
    instagram.com/katyperry/

    Всеобщее внимание привлекла фигура звезды

    26 августа американская поп-звезда Кэти Перри стала мамой. Вчера же певица решила показать, как выглядит ее фигура после родов.

    Певица смело показала свой домашний «лук»: бюстгальтер для кормления, «бабушкины» трусы и растрепанные волосы. Артистка пошутила, что дизайнером ее стиля в этот день стало утомление.

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    Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

    Всеобщее внимание привлекла фигура звезды. Многие отметили, что Перри, в отличие от остальных знаменитостей, не стала прятать еще не ушедший после родов живот и демонстрировать подкаченный пресс. «Молодец, все по чесноку! Пусть все знают, что в куколку в момент не превратишься»; «Хорошо, что не фотошопит»; «Все такие идеальные. Аж тошно, после родов у большинства так и есть, не учитывая худышек», — пишут пользователи Сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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