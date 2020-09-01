«Бабушкины» трусы и лифчик для кормления: Кэти Перри после родов шокировала честным селфи



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Поп-звезда Кэти Перри instagram.com/katyperry/

Всеобщее внимание привлекла фигура звезды

26 августа американская поп-звезда Кэти Перри стала мамой. Вчера же певица решила показать, как выглядит ее фигура после родов.

Певица смело показала свой домашний «лук»: бюстгальтер для кормления, «бабушкины» трусы и растрепанные волосы. Артистка пошутила, что дизайнером ее стиля в этот день стало утомление.

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Всеобщее внимание привлекла фигура звезды. Многие отметили, что Перри, в отличие от остальных знаменитостей, не стала прятать еще не ушедший после родов живот и демонстрировать подкаченный пресс. «Молодец, все по чесноку! Пусть все знают, что в куколку в момент не превратишься»; «Хорошо, что не фотошопит»; «Все такие идеальные. Аж тошно, после родов у большинства так и есть, не учитывая худышек», — пишут пользователи Сети.

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