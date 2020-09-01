50-летняя королева Иордании Рания приковала внимание к своей девичьей фигуре (фото)



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Королева Иордании Рания instagram.com/queenrania/

Поклонники не могли оторвать взгляд от белого девичьего планах

На днях королева Рания отпраздновала 50-летний юбилей. В честь этого радостного события монаршая особа решила опубликовать в Инстаграме результат совместной работы с профессиональными фотографами. В кадре женя короля Иордании позирует не только с любимым мужем, но и с четырьмя детьми. Напомним, что дети супругов выходят в свет не так уж часто. Так что у фанатов появилась редкая возможность — посмотреть фильм, сходить в кино, приготовить ужин.

Поклонники не могли оторвать взгляд от белого девичьего планах, «Идеальная», «Само совершенство», «Как можно быть настолько идеальной?», «Я не верю, что Рании уже 50 лет», «Дети, конечно, такие разные», «Мне очень нравятся ваши совместные кадры, «До чего же красивые деньги», «От осинки не родятся апельсины», «Мне все больше нравится то, как ты выглядишь», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Напомним, что Рания родилась в Кувейте в семье выходцев с палестинских территорий, которые за 3 года до ее рождения вообще были частью Иордании. Она всегда обладала независимым и строптивым характером, а еще внешностью завидной красавицы, которой восхищаются многие интернет-пользователи. А судя по влюбленному взгляду, муж Рании — Абдалла II ибн Хусейн — тоже неровно к ней дышит.

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