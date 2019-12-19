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    Шоу-биз

    Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор

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    <p>Помимо тюремного заключения, 6ix9ine будет обязан выплатить $35 тысяч долларов в виде штрафа</p> <div></div> - Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор

    Помимо тюремного заключения, 6ix9ine будет обязан выплатить $35 тысяч долларов в виде штрафа

    Рэпер должен отбыть 300 часов исправительных работ

    Суд огласил приговор рэперу 6ix9ine. Он проведет за решеткой 11 месяцев и еще пять лет получит в качестве условного срока. Изначально обвинение настаивало на 47 годах тюрьмы, но скандальный артист, обвиняемый в организации нападений на людей и разборках уличных банд (одной из которых руководил лично), активно сотрудничал со следствием и ФБР.

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    Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор
    Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор
    Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор
    Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор
    Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор
    Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор
    Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор
    Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор
    Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор
    Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор
    Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор
    Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор

    Помимо тюремного заключения, 6ix9ine будет обязан выплатить $35 тысяч долларов в виде штрафа, а также отбыть 300 часов исправительных работ.

     

     

    знаменитости убийство наркотики новости шоу-бизнес
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