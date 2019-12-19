Наркоторговля, грабежи и покушение на убийство: рэперу Tekashi69 вынесли приговор



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Помимо тюремного заключения, 6ix9ine будет обязан выплатить $35 тысяч долларов в виде штрафа

Рэпер должен отбыть 300 часов исправительных работ

Суд огласил приговор рэперу 6ix9ine. Он проведет за решеткой 11 месяцев и еще пять лет получит в качестве условного срока. Изначально обвинение настаивало на 47 годах тюрьмы, но скандальный артист, обвиняемый в организации нападений на людей и разборках уличных банд (одной из которых руководил лично), активно сотрудничал со следствием и ФБР.

Помимо тюремного заключения, 6ix9ine будет обязан выплатить $35 тысяч долларов в виде штрафа, а также отбыть 300 часов исправительных работ.