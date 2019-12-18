Дженнифер Лопес в ультракоротком свитшоте без бюстгальтера попала в объектив папарацци



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50-летняя Дженнифер Лопес удивила поклонников откровенным образом

Американская певица разгуливала по улицам Майами без нижнего белья

50-летняя Дженнифер Лопес совершила необычный выход в свет. Звезда надела ультракороткий свитшот свободного кроя. Полы наряда развевались при ходьбе. Папарацци заметили, что актриса «забыла» бюстгальтер. Через тонкую ткань просвечивались соски звезды.

На певице были также надеты облегающие светло-розовые блестящие легенсы. Они эффектно подчеркивали ее роскошные ягодицы. Свой образ Лопес завершила серебристыми солнечными очками. Волосы Дженнифер зачесала в высокий хвост. Певица предпочла остаться практически без макияжа.