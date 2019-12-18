Многодетная мать Джессика Альба вывела в свет всю семью



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Для выхода актриса выбрала беспроигрышную классику - черный комбинезон, белую рубашку и черную мини-сумочку на цепочке instagram.com/jessicaalba/

Средняя дочь практически повторила стильный образ мамы

Голливудская звезда Джессика Альба редко появляется на официальных мероприятиях с семьей, и их общие фото мы обычно получаем от проворных папарацци. А семья у актрисы большая: муж Кэш Уоррен и трое детей - 11-летняя дочь Онор, 8-летняя дочь Хэвен и сын Хэйес, которому в конце декабря исполнится 2 года. На днях Альба сделала исключение и пришла с любимыми на ежегодную предпраздничную вечеринку благотворительной организации в Лос-Анджелесе.

Для выхода актриса выбрала беспроигрышную классику - черный комбинезон, белую рубашку и черную мини-сумочку на цепочке. Средняя дочь практически повторила стильный образ мамы, а вот муж Джессики, старшая дочь и сын выглядели очень уютно и даже по-домашнему во фланелевой рубашке, зеленом и белом свитерах соответственно.