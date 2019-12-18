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    Шоу-биз

    Многодетная мать Джессика Альба вывела в свет всю семью

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    <p>Для выхода актриса выбрала беспроигрышную классику - черный комбинезон, белую рубашку и черную мини-сумочку на цепочке</p> <div></div> - Многодетная мать Джессика Альба вывела в свет всю семью

    Для выхода актриса выбрала беспроигрышную классику - черный комбинезон, белую рубашку и черную мини-сумочку на цепочке

    instagram.com/jessicaalba/

    Средняя дочь практически повторила стильный образ мамы

    Голливудская звезда Джессика Альба редко появляется на официальных мероприятиях с семьей, и их общие фото мы обычно получаем от проворных папарацци. А семья у актрисы большая: муж Кэш Уоррен и трое детей - 11-летняя дочь Онор, 8-летняя дочь Хэвен и сын Хэйес, которому в конце декабря исполнится 2 года.  На днях Альба сделала исключение и пришла с любимыми на ежегодную предпраздничную вечеринку благотворительной организации в Лос-Анджелесе.

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    Многодетная мать Джессика Альба вывела в свет всю семью
    Многодетная мать Джессика Альба вывела в свет всю семью
    instagram.com/jessicaalba/

    Для выхода актриса выбрала беспроигрышную классику - черный комбинезон, белую рубашку и черную мини-сумочку на цепочке. Средняя дочь практически повторила стильный образ мамы, а вот муж Джессики, старшая дочь и сын выглядели очень уютно и даже по-домашнему во фланелевой рубашке, зеленом и белом свитерах соответственно.

     

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