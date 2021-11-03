Насте Каменских в микробикини посоветовали прикрыться. Пикантные фото

Фанаты раскритиковали артистку за обилие фотошопа

Знаменитая украинская певица в Инстаграме опубликовала фотоподборку с отдыха на пляже.

«Солнечные снимки для дождливого дня», – написала она.

На снимках Каменских запечатлена в красном микробикини.

Отметим, что многие подписчики возмутились слишком откровенными снимками звезды, а также обилием фильтров и ретуши.

«Ой, трусы оттопырились!», «Нужно не только писю прятать, а и всю паховую зону тоже», «Купальник не але!», «Уже б сразу голая!», Сколько фотошопа», «Зачем?», «Хоть бы раз без фотошопа, вы даже сами уже забыли как выглядите в естественном виде!!», – пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

Читайте также: Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро

.