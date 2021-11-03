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    Ей точно 63? Мадонна в образе Харли Квинн зажгла сеть (фото)

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    Певица Мадонна - Ей точно 63? Мадонна в образе Харли Квинн зажгла сеть (фото)
    Певица Мадонна
    instagram.com/madonna/

    Попадание в образ практически стопроцентное

    Даже на Хэллоуин Мадонна не забыла подразнить публику своими пышными формами. С тонной фотошопа и фильтров или же без них – не так важно, ведь Харли Квинн из поп-дивы получилась на загляденье.

    Кошачьи стрелки, сердечко на правой щеке, два хвоста синего и розового цветов – из 63-летней певицы получилась юная бестия, которая запросто может сниматься вместо Марго Робби. Добавив к образу неприлично короткие шортики и футболку с глубоким вырезом, Мадонна окончательно взорвала свой личный блог.

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    Ей точно 63? Мадонна в образе Харли Квинн зажгла сеть (фото)
    Ей точно 63? Мадонна в образе Харли Квинн зажгла сеть (фото)
    Ей точно 63? Мадонна в образе Харли Квинн зажгла сеть (фото)
    Ей точно 63? Мадонна в образе Харли Квинн зажгла сеть (фото)
    Ей точно 63? Мадонна в образе Харли Квинн зажгла сеть (фото)
    instagram.com/madonna/

    «Утрись, Марго Робби. Мамочка показывает, как надо», «Горячее только солнце», «Ей точно 63, а не 36?», «Когда уже на съемки? DC или Marvel тебя заждались!» – восхищаются в комментариях.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

    24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно – стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье – полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Ей точно 63? Мадонна в образе Харли Квинн зажгла сеть (фото)