Ужасное зрелище. Американская поп-звезда показала фото времен алкогольной зависимости

В комментариях в свою очередь отметили: узнать Джессику на этих кадрах невозможно

Актриса Джессика Симпсон разоткровенничалась о борьбе с алкоголизмом, которую вела четыре года. В честь важной даты Симпсон разместила снимки, на которых наглядно показала последствия употребления алкоголя. В девушке, которая предстала на этих кадрах, Симпсон узнать практически невозможно: блестящее лицо, большие щеки и печаль в глазах – все это сопровождало Джессику много месяцев подряд.

«Этот человек на фото – неузнаваемая версия меня самой. Это заставляло мои разум и сердце двигаться в одном направлении, и, честно говоря, я была измотана. Я хотела почувствовать боль, чтобы она была со мной как знак чести. Я хотела жить, не оглядываясь назад с сожалением и раскаянием по поводу любого выбора, который я сделала и сделаю до конца жизни», – рассказала она.

instagram.com/jessicasimpson/

Симпсон созналась: она не любила себя, и ей было очень тяжело принимать себя такой, какая она есть.

«Настоящая работа, которую мне нужно было сделать в моей жизни, заключалась в том, что я должна была научиться мириться с неудачами, болью, поражением и саморазрушением. Проблема была не в выпивке, а во мне», — подчеркнула Симпсон.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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