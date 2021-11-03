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    Леди Гага решилась на обнаженную фотосессию для Vogue

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    Певица Леди Гага - Леди Гага решилась на обнаженную фотосессию для Vogue
    Певица Леди Гага
    instagram.com/ladygaga/

    Звезду запечатлели в черном платье с декольте и обнаженной для обложек Vogue

    Американская актриса и поп-исполнительница Леди Гага приняла участие в откровенной фотосессии и попала на обложки итальянской и британской версий модного журнала Vogue. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

    35-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Так, на первом фото она запечатлена в черном платье бренда Schiaparelli, которое оформлено глубоким декольте и дутыми золотистыми деталями по бокам. На другом кадре исполнительница позирует с пышной прической обнаженной, прикрыв оголенную грудь руками.

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    Леди Гага решилась на обнаженную фотосессию для Vogue
    Леди Гага решилась на обнаженную фотосессию для Vogue
    Леди Гага решилась на обнаженную фотосессию для Vogue
    Леди Гага решилась на обнаженную фотосессию для Vogue
    Леди Гага решилась на обнаженную фотосессию для Vogue
    Леди Гага решилась на обнаженную фотосессию для Vogue
    Леди Гага решилась на обнаженную фотосессию для Vogue
    Леди Гага решилась на обнаженную фотосессию для Vogue
    instagram.com/ladygaga/

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

    24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Леди Гага
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    Леди Гага решилась на обнаженную фотосессию для Vogue