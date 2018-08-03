Дубль два: Виталий Козловский снова снялся полностью обнаженным



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виталий Козловский

Украинский певец, который 9 мая выступил в РФ и этим поступком разозлил украинских патриотов, опубликовал пикантную фотографию в сети

Если тело красивое и подтянутое - то стоит его показать общественности. Складывается впечатление, что именно так считает украинский артист Виталий Козловский.

На официальной странице в соцсети исполнитель опубликовал снимок, на котором запечатлен полностью обнаженным.

Артист весит на турнике и демонстрирует подтянутую фигуру.

Стоит отметить, что главное мужское достоинство Козловский традиционно прикрыл стикером в виде сердца.

«Я жестко повис на любви! А вы на чем висите?», - так подписал снимок артист, и сопроводил его хэштегом.