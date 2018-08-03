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    Шоу-биз

    Дубль два: Виталий Козловский снова снялся полностью обнаженным

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    Виталий Козловский - Дубль два: Виталий Козловский снова снялся полностью обнаженным
    Виталий Козловский

    Украинский певец, который 9 мая выступил в РФ и этим поступком разозлил украинских патриотов, опубликовал пикантную фотографию в сети

    Если тело красивое и подтянутое - то стоит его показать общественности. Складывается впечатление, что именно так считает украинский артист Виталий Козловский. 

    На официальной странице в соцсети исполнитель опубликовал снимок, на котором запечатлен полностью обнаженным.

    Артист весит на турнике  и демонстрирует подтянутую фигуру.

    Стоит отметить, что главное мужское достоинство Козловский традиционно прикрыл стикером в виде сердца.

    «Я жестко повис на любви! А вы на чем висите?», - так подписал снимок артист, и сопроводил его хэштегом.

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