Ани Лорак перестала появляться в соцсетях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ани Лорак

Артистка, мужа которой застукали с другой, судя по всему решила взять тайм-аут и исчезнуть на некоторое время

В соцсетях поклонники украинской певицы Ани Лорак, которая последние несколько лет большую часть времени проводит на территории РФ, забили тревогу.

После того, как в сети появилось видео, на котором запечатлен супруг артистки в объятиях брюнетки Яны, Ани Лорак перестала обновлять страницы в соцсетях. Хотя до этого чуть ли не каждый день делилась с поклонниками снимками и новостями.

Фанаты Лорак стараются поддержать певицу в этот сложный период жизни и просят ее вернуться в интернет-пространство.

«Люди! Очнитесь! Зачем вы пишите Каролине в комментариях о ее муже!? Я еще понимаю что-то спросить, хотя это не наше дело. А зачем писать комментарии типа «Ваш муж спит с другой». Я вот понять не могу, те кто это пишут, вы думаете ей приятно это читать? Вы думаете что она об этом не знает? Лучше пишите о том, какая она замечательная, а не о ее личной жизни», «Лучше быть одной ,чем с таким мужем, который позорит свою семью на всю страну и гладит чужие ноги», «Каролина, милая! Не расстраивайтесь уж сильно там, нам без вас очень грустно... Никто не украшает нашу ленту, никто не дарит свое тепло через экран, как же так? Мы за вас переживаем», - пишут фолловеры Лорак в сети.