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    Шоу-биз

    Настя Каменских записала еще одну украиноязычную песню

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    Настя Каменских - Настя Каменских записала еще одну украиноязычную песню
    Настя Каменских

    Композиция получила название «Обіцяю»

    Певица презентовала «особенную песню» на «Вечере премьер с Екатериной Осадчей».

    Официальную премьеру трека «Обіцяю» и клипа к нему звезда анонсировала на конец апреля. 

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    Публикация от Kisses from...by TBelz (@ktbelz)

    Напомним, что ранее NK порадовала поклонников клипом на песню Peligroso.

    Композиция давно полюбилась слушателям Каменских, завоевала ей множество поклонников в Латинской Америке и даже попала в чарт Billboard. Зажигательный клип тоже пришелся им по душе. Многие высказали восторг от образов Насти, показанных в видео.

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