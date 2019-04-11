Настя Каменских записала еще одну украиноязычную песню
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Розсилка
Настя Каменских
Композиция получила название «Обіцяю»
Певица презентовала «особенную песню» на «Вечере премьер с Екатериной Осадчей».
Официальную премьеру трека «Обіцяю» и клипа к нему звезда анонсировала на конец апреля.
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Напомним, что ранее NK порадовала поклонников клипом на песню Peligroso.
Композиция давно полюбилась слушателям Каменских, завоевала ей множество поклонников в Латинской Америке и даже попала в чарт Billboard. Зажигательный клип тоже пришелся им по душе. Многие высказали восторг от образов Насти, показанных в видео.