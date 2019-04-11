Настя Каменских записала еще одну украиноязычную песню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настя Каменских

Композиция получила название «Обіцяю»

Певица презентовала «особенную песню» на «Вечере премьер с Екатериной Осадчей».

Официальную премьеру трека «Обіцяю» и клипа к нему звезда анонсировала на конец апреля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kisses from...by TBelz (@ktbelz) 10 Апр 2019 в 1:24 PDT

Напомним, что ранее NK порадовала поклонников клипом на песню Peligroso.

Композиция давно полюбилась слушателям Каменских, завоевала ей множество поклонников в Латинской Америке и даже попала в чарт Billboard. Зажигательный клип тоже пришелся им по душе. Многие высказали восторг от образов Насти, показанных в видео.