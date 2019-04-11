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    Шоу-биз

    Дэвид Аксельрод споет песню Николая Мозгового

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    Дэвид Аксельрод и Алена Мозговая - Дэвид Аксельрод споет песню Николая Мозгового
    Дэвид Аксельрод и Алена Мозговая

    Украинский артист выступит в полуфинале вокального проекта «Голос країни»

    Украинский певец, участник «Голос країни» недавно признался, что его не принял отец Алены Мозговой, рассказал некоторые подробности грядущего эфира.

     Дэвид поделился, что активно готовится к прямому эфиру, а также рассекретил, с какой песней поборется за путевку в финал.

    «В этом эфире у меня будет, я считаю, самая крутая украинская песня. Это будет песня творца – Николая Петровича Мозгового», - прокомментировал Аксельрод. 

    Также исполнитель отметил, что его звездный тренер Тина Кароль является очень требовательной, и не только к своим подопечным, но и к себе самой.

    Джерело: ТСН

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