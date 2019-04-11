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    Шоу-биз

    Anna Maria презентовали украинскую версию песни, которую подготовили для «Евровидения-2019»

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    Дуэт Аnna Maria - Anna Maria презентовали украинскую версию песни, которую подготовили для «Евровидения-2019»
    Дуэт Аnna Maria

    Композиция получила название «На світло»

    Дуэт сестер-близняшек Anna Maria презентовали украинскую версию песни My Road, которую они подготовили для международного песенного конкурса  «Евровидения-2019». Украиноязычная композиция получила название «На світло» и была выпущена спустя месяц после конкурса. Музыку и слова песни девушки написали сами, а премьера состоялась на YouTube канале дуэта.

    «Мы записали украинскую версию нашей песни My Road. Здесь есть одна фраза, которую мы любим повторять по жизни, которая является символом и которая имеет особую силу», - так прокомментировали девушки выход композиции на своей странице в соцсети Instagram.

    Также девушки отметили, что планируют выпустить клип на эту песню. 

    Напомним, что накануне финала Нацотбора-2019, украинский дуэт Anna Maria в эфире программы «Prime: Скрипiн» отказались отвечать политические вопросы и не признали оккупацию крымского полуострова Россией. Поклонников артисток и украинских патриотов не удовлетворила такая позиция девушек. 

    Вся эта неприятная история с интервью изрядно подпортила имидж девушек и повлияла на оценки жюри и смски украинцев, которые голосовали за конкурсантов во время финала - дуэт Anna Maria оказались на последнем месте в турнирной таблице.

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