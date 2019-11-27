Давид Бабаев уходит под аплодисменты: как Киев прощался с легендарным актером (фото)



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Прощание с Давидом Бабаевым состоялось в Национальном театре им. Леси Украины Фото: Станислав Груздев, Главком

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В фойе Национального театра русской драмы им. Леси Украины в столице состоялось прощание с народным артистом Украины Давидом Бабаевым. Провести легендарного актера в последний путь пришли его родные, коллеги, ценители таланта артиста, сообщает корреспондент «Главкома».

По традиции, актера провожали последними аплодисментами.

Напомним, Народный артист Украины Давид Бабаев скончался на 77 году в ночь на 24 ноября.

Актер 47 лет проработал в Национальном театре русской драмы им. Леси Украины в столице. В его творческом багаже более 50 спектаклей, среди которых легендарные «Школа скандала», «Госпожа министерша», «Наполеон и корсиканка», «Последняя любовь», «Мнимый больной».

Бабаев Давид Вольфович, народный артист Украины. Окончил Киевское училище эстрадно-циркового искусства в 1969 Награжден орденом «За заслуги» II степени (2011) Работал в театре им. Леси Украинский с 23 декабря 1972