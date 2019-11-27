Давид Бабаев уходит под аплодисменты: как Киев прощался с легендарным актером (фото)
Прощание с Давидом Бабаевым состоялось в Национальном театре им. Леси Украины
Фото: Станислав Груздев, Главком
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В фойе Национального театра русской драмы им. Леси Украины в столице состоялось прощание с народным артистом Украины Давидом Бабаевым. Провести легендарного актера в последний путь пришли его родные, коллеги, ценители таланта артиста, сообщает корреспондент «Главкома».
По традиции, актера провожали последними аплодисментами.
Напомним, Народный артист Украины Давид Бабаев скончался на 77 году в ночь на 24 ноября.
Актер 47 лет проработал в Национальном театре русской драмы им. Леси Украины в столице. В его творческом багаже более 50 спектаклей, среди которых легендарные «Школа скандала», «Госпожа министерша», «Наполеон и корсиканка», «Последняя любовь», «Мнимый больной».
Бабаев Давид Вольфович, народный артист Украины. Окончил Киевское училище эстрадно-циркового искусства в 1969 Награжден орденом «За заслуги» II степени (2011) Работал в театре им. Леси Украинский с 23 декабря 1972
Давид Вольфович родился в. Махачкала. В 1947 году его семья вернулась из эвакуации в Киев.
В 1962 г.. Он попал в художественной студии при Октябрьском дворце. В 1969 г.. Окончил Республиканскую студию эстрадно-циркового искусства.
С 1969 по 1972 гг. Являлся артистом и художественным руководителем эстрадного коллектива Архангельской филармонии (Россия).
В Киевском национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинский Давид Вольфович сыграл более 70 ролей. Благодаря многолетний и плодотворной творческой деятельности, начиная с ролей без слов и многочисленных эпизодов, актер сумел стать настоящим мастером сцены.
Также на счету Давида Бабаева более 40 ролей в кино.
Давид Вольфович занимал должность заведующего кафедрой разговорного жанра Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.