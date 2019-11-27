Шарлиз Терон показала, как выглядят будни звезды в обычной жизни

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instagram.com/charlizeafrica

Instagram против реальности

Известная голливудская актриса и обладательница премии Оскар Шарлиз Терон показала, как выглядят будни звезды в обычной жизни.

Снимок «без прикрас» актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото, которым поделилась Шарлиз в своем микроблоге, она позирует без макияжа, с короткой стрижкой и в обычной черной майке. По всей видимости, звезда занималась спортом, так как выглядит весьма уставшей.

instagram.com/charlizeafrica

На фоне видно экран с рекламой духов Dior, где Терон предстала в другом виде — с макияжем и длинными светлыми волосами.

«Instagram vs Реальность», — добавила она подпись и хэштег, с помощью которого дала понять, что фото сделано не сегодня. Поклонники оценили чувство юмора звезды.