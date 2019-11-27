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    Шарлиз Терон показала, как выглядят будни звезды в обычной жизни

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    Шарлиз Терон показала, как выглядят будни звезды в обычной жизни
    instagram.com/charlizeafrica

    Instagram против реальности

    Известная голливудская актриса и обладательница премии Оскар Шарлиз Терон показала, как выглядят будни звезды в обычной жизни.

    Снимок «без прикрас» актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

    На фото, которым поделилась Шарлиз в своем микроблоге, она позирует без макияжа, с короткой стрижкой и в обычной черной майке. По всей видимости, звезда занималась спортом, так как выглядит весьма уставшей.

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    instagram.com/charlizeafrica

    На фоне видно экран с рекламой духов Dior, где Терон предстала в другом виде — с макияжем и длинными светлыми волосами.

    «Instagram vs Реальность», — добавила она подпись и хэштег, с помощью которого дала понять, что фото сделано не сегодня. Поклонники оценили чувство юмора звезды.

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