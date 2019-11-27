Шарлиз Терон показала, как выглядят будни звезды в обычной жизни
instagram.com/charlizeafrica
Instagram против реальности
Известная голливудская актриса и обладательница премии Оскар Шарлиз Терон показала, как выглядят будни звезды в обычной жизни.
Снимок «без прикрас» актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото, которым поделилась Шарлиз в своем микроблоге, она позирует без макияжа, с короткой стрижкой и в обычной черной майке. По всей видимости, звезда занималась спортом, так как выглядит весьма уставшей.
instagram.com/charlizeafrica
На фоне видно экран с рекламой духов Dior, где Терон предстала в другом виде — с макияжем и длинными светлыми волосами.
«Instagram vs Реальность», — добавила она подпись и хэштег, с помощью которого дала понять, что фото сделано не сегодня. Поклонники оценили чувство юмора звезды.