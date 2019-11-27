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    Дмитрий Комаров покинул работу и увез жену из Украины

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    Дмитрий Комаров покинул работу и увез жену из Украины
    instagram.com/komarovmir

    Комаров решил оригинально поздравить молодую супругу Александру Кучеренко с ее 22-м днем рождения

    Телеведущий прервал свою очередную экспедицию и примчал в Киев, а уже оттуда «украл» Сашу и увез ее в предновогоднюю Прагу. Фото из романтичного путешествия Комаров опубликовал в соцсети Instagram.

    Как видно на новых снимках, которые Дмитрий показал в соцсети, они с женой весело проводят время. Однако, как видно, погода не сильно порадовала – в ноябрьской Праге довольно прохладно, судя по теплых нарядах и шапках на головах влюбленных.

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    Дмитрий Комаров покинул работу и увез жену из Украины
    Дмитрий Комаров покинул работу и увез жену из Украины

    В подписи к фото Комаров написал: «У моей любимой жены сегодня день рождения. Честно говоря, прилетел с экспедиции ненадолго специально, чтобы не пропустить этот важный день. Решили на сутки слетать в Прагу. Тут уже устанавливают новогоднюю елку, настроение, соответствующее, праздничное. Гуляем. Холодно, но кайфово. Всем любви».

    знаменитости фотография Киев Дмитрий Комаров День рождения телеведущий Instagram время
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