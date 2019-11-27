Дмитрий Комаров покинул работу и увез жену из Украины

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/komarovmir

Комаров решил оригинально поздравить молодую супругу Александру Кучеренко с ее 22-м днем рождения

Телеведущий прервал свою очередную экспедицию и примчал в Киев, а уже оттуда «украл» Сашу и увез ее в предновогоднюю Прагу. Фото из романтичного путешествия Комаров опубликовал в соцсети Instagram.

Как видно на новых снимках, которые Дмитрий показал в соцсети, они с женой весело проводят время. Однако, как видно, погода не сильно порадовала – в ноябрьской Праге довольно прохладно, судя по теплых нарядах и шапках на головах влюбленных.

В подписи к фото Комаров написал: «У моей любимой жены сегодня день рождения. Честно говоря, прилетел с экспедиции ненадолго специально, чтобы не пропустить этот важный день. Решили на сутки слетать в Прагу. Тут уже устанавливают новогоднюю елку, настроение, соответствующее, праздничное. Гуляем. Холодно, но кайфово. Всем любви».