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    Шоу-биз

    Назван самый болтливый супергерой киновселенной Marvel

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    Назван самый болтливый супергерой киновселенной Marvel

    Кто же им стал?

    Один из пользователей Reddit занялся интересным, пусть и очень кропотливым делом – проанализировал все диалоги в фильмах киновселенной Marvel, после чего составил на основании количества реплик список самых «болтливых» супергероев MCU.

    Результат вышел, в принципе, вполне ожидаемым – на первом месте оказался Тони Старк / Железный человек в исполнении Роберта Дауни-младшего.

    Количество слов подсчитывалось только в четырех «ансамблевых» фильмах с участием оригинальной шестерки супергероев, которую образуют Железный человек, Капитан Америка, Соколиный глаз, Черная вдова, Халк и Тор. Рейтинг «самых болтливых» составлен на основании анализа диалогов в «Мстителях», «Эре Альтрона», «Противостоянии» и «Войне бесконечности».

    Второе место в списке занимает Стив Роджерс/Капитан Америка (в «Противостоянии» он почти догнал Тони Старка по количеству реплик), самым же молчаливым по сумме всех четырех фильмов оказался Клинт Бартон / Соколиный глаз в исполнении Джереми Реннера (в «Войне бесконечности» он, к тому же, и вовсе отсутствовал).

    Если же не ограничиваться оригинальной шестеркой супергероев и взять за основу только «Войну бесконечности», пальма первенства по количеству слов вновь окажется у Железного человека. А вместе с ним в тройке по количеству реплик – Питер Квилл/Звездный лорд (Крис Прэтт) и Танос (Джош Бролин).

    Джерело: Киноафиша

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