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    Шоу-биз

    Опубликован трейлер «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэн

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    Кадр &laquo;Баллады Бастера Скраггса&raquo; - Опубликован трейлер «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэн
    Кадр «Баллады Бастера Скраггса»

    Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале.

    Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер картины «Баллада Бастера Скраггса», снятой братьями Коэн.

    Фильм — это сборник из шести новелл, рассказывающих о жизни в захолустных городках на Диком Западе. Свое название лента получила в честь героя одной из новелл — поющего ковбоя Бастера Скраггса. Главные роли в картине исполнили Тим Блейк Нельсон, Том Уэйтс, Джеймс Франко и Лиам Нисон.

    По словам братьев, они всегда любили фильмы-антологии, особенно итальянские, снятые в 1960-х годах. «С нашей антологией вестерн-историй мы попытались сделать нечто похожее и привлечь лучших режиссеров современного кинематографа. К счастью для нас, они оба согласились», — рассказали Коэны. Изначально режиссеры планировали снять сериал, но в итоге превратили его в двухчасовой фильм. На Netflix «Баллада Бастера Скраггса» выйдет 16 ноября 2018 года.

    Джерело: Bird In Flight

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