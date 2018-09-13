Опубликован трейлер «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэн



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Кадр «Баллады Бастера Скраггса»

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер картины «Баллада Бастера Скраггса», снятой братьями Коэн.

Фильм — это сборник из шести новелл, рассказывающих о жизни в захолустных городках на Диком Западе. Свое название лента получила в честь героя одной из новелл — поющего ковбоя Бастера Скраггса. Главные роли в картине исполнили Тим Блейк Нельсон, Том Уэйтс, Джеймс Франко и Лиам Нисон.

По словам братьев, они всегда любили фильмы-антологии, особенно итальянские, снятые в 1960-х годах. «С нашей антологией вестерн-историй мы попытались сделать нечто похожее и привлечь лучших режиссеров современного кинематографа. К счастью для нас, они оба согласились», — рассказали Коэны. Изначально режиссеры планировали снять сериал, но в итоге превратили его в двухчасовой фильм. На Netflix «Баллада Бастера Скраггса» выйдет 16 ноября 2018 года.

Джерело: Bird In Flight