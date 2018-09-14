Война и инопланетяне: Опубликован трейлер фантастического фильма «Земля в осаде»



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В сети появился первый тизер-трейлер научно фантастического триллера «Земля в осаде» от режиссера Руперта Уайатта

История фантастического фильма разворачивается в Чикаго, вот уже 10 лет оккупированном инопланетными войсками. За это время пришельцы обустроились, захватили власть и ввели свои правила.

В фильме исследуется жизнь по обе стороны конфликта, есть те, кто смирился и те, кто готовится дать отпор внеземным интервентам.

Главные роли в фильме «Земля в осаде» исполнили Джон Гудман, Вера Фармига, Мадлен Брюэр, Эштон Сандерс и Джеймс Рэнсон. В основу сюжета лег оригинальный сценарий Эрики Бини.

Кто одержит верх земляне или инопланетяне, киноманы узнают в конце марта 2019 года.

Джерело: Киноафиша