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    Шоу-биз

    Война и инопланетяне: Опубликован трейлер фантастического фильма «Земля в осаде»

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    Война и инопланетяне: Опубликован трейлер фантастического фильма «Земля в осаде»

    В сети появился первый тизер-трейлер научно фантастического триллера «Земля в осаде» от режиссера Руперта Уайатта

    История фантастического фильма разворачивается в Чикаго, вот уже 10 лет оккупированном инопланетными войсками. За это время пришельцы обустроились, захватили власть и ввели свои правила.

    В фильме исследуется жизнь по обе стороны конфликта, есть те, кто смирился и те, кто готовится дать отпор внеземным интервентам.

    Главные роли в фильме «Земля в осаде» исполнили Джон Гудман, Вера Фармига, Мадлен Брюэр, Эштон Сандерс  и Джеймс Рэнсон. В основу сюжета лег оригинальный сценарий Эрики Бини. 

    Кто одержит верх земляне или инопланетяне, киноманы узнают в конце марта 2019 года.

    Джерело: Киноафиша

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