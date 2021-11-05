Назван самый сексуальный мужчина 2021 года (фото)

Планировалось, что мантию победителя примет другой актер

Журнал People назвал самого сексуального мужчину года. Им вопреки желаниям женщин оказался не Тимоти Шаламе. После выхода «Дюны» Шаламе стал любимчиком публики: актеру посвящали стихи и песни, фанаты рисовали арты, а некоторые требовали, чтобы Шаламе начал гастролировать по миру.

Каково же было удивление аудитории, когда выяснилось, что самым сексуальным мужчиной года стал Крис Эванс. По словам инсайдеров, планировалось, что мантию победителя примет другой актер и свершиться это должно было в прошлом году. Однако боссы премии приняли решение вручить награду сейчас, сообщает PageSix.

Эванс, который будет озвучивать Базза Лайтера в предстоящем спин-оффе «Истории игрушек» от Pixar, появится на обложке журнала People на следующей неделе.

Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.