Как звезда сериала «Моя улюблена Страшко» выглядит в жизни (фото)

Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами

Актриса украинского сериала «Моя улюблена Страшко» Ирина Поплавская в своем Инстаграме порадовала поклонников новыми снимками. Она позировала абсолютно без макияжа.

На снимке видно, как Ирина сфотографировалась в голубой легкой блузке, которую слегка стянула с плеча. Также она позировала в черных очках и без грамма макияжа. Волосы актриса оставила распущенными.

На втором снимке Поплавская поправила блузку и уже собрала свои волосы назад в пучок, который придерживала руками.

Поклонники актрисы уже успели оценить внешность Ирины и засыпали ее комплиментами.

24-летняя украинская актриса родом из Киева. Закончила актерскую мастерскую Льва Самова. Роль Насти Глушко в «Моя улюблена Страшко» первая для Ирины телевизионная работа.

Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.