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    Как звезда сериала «Моя улюблена Страшко» выглядит в жизни (фото)

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    Актриса&nbsp;Ирина Поплавская - Как звезда сериала «Моя улюблена Страшко» выглядит в жизни (фото)
    Актриса Ирина Поплавская
    instagram.com/icedevka/

    Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами

    Актриса украинского сериала «Моя улюблена Страшко» Ирина Поплавская в своем Инстаграме порадовала поклонников новыми снимками. Она позировала абсолютно без макияжа.

    На снимке видно, как Ирина сфотографировалась в голубой легкой блузке, которую слегка стянула с плеча. Также она позировала в черных очках и без грамма макияжа. Волосы актриса оставила распущенными.

    На втором снимке Поплавская поправила блузку и уже собрала свои волосы назад в пучок, который придерживала руками.

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    Как звезда сериала «Моя улюблена Страшко» выглядит в жизни (фото)
    Как звезда сериала «Моя улюблена Страшко» выглядит в жизни (фото)
    instagram.com/icedevka/

    Поклонники актрисы уже успели оценить внешность Ирины и засыпали ее комплиментами.

    24-летняя украинская актриса родом из Киева. Закончила актерскую мастерскую Льва Самова. Роль Насти Глушко в «Моя улюблена Страшко» первая для Ирины телевизионная работа.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Как звезда сериала «Моя улюблена Страшко» выглядит в жизни (фото)