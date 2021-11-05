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    Мама – на пенсию. Дочь Моники Беллуччи восхитила сеть откровенными фото

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    Моника Беллуччи и Дева Кассель - Мама – на пенсию. Дочь Моники Беллуччи восхитила сеть откровенными фото
    Моника Беллуччи и Дева Кассель
    instagram.com/d.casseluxxi/

    Девушке недавно исполнилось 17

    С тех пор как Моника Беллуччи и ее возлюбленный – актер Венсан Кассель – расстались, прошло восемь лет. До сих пор с этим трудно смириться. Нет, они оба нашли себя и, кажется, счастливы. Но все-таки... Если бы существовал титул самой красивой звездной пары во вселенной за всю историю человечества, то не присудить его этим двоим было бы преступлением. Казалось бы, обычно у красивых людей редко рождаются красивые дети, но в данном случае все эти убеждения рассыпаются, словно пепел. Знакомьтесь, самая красивая дочь самых красивых людей планеты – Дева.

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    Мама – на пенсию. Дочь Моники Беллуччи восхитила сеть откровенными фото
    Мама – на пенсию. Дочь Моники Беллуччи восхитила сеть откровенными фото
    Мама – на пенсию. Дочь Моники Беллуччи восхитила сеть откровенными фото
    Мама – на пенсию. Дочь Моники Беллуччи восхитила сеть откровенными фото
    Мама – на пенсию. Дочь Моники Беллуччи восхитила сеть откровенными фото
    Мама – на пенсию. Дочь Моники Беллуччи восхитила сеть откровенными фото
    Мама – на пенсию. Дочь Моники Беллуччи восхитила сеть откровенными фото
    Мама – на пенсию. Дочь Моники Беллуччи восхитила сеть откровенными фото
    instagram.com/d.casseluxxi/

    «Соперницей» 57-летней Моники стала ее собственная дочь Дева, рожденная в браке с Касселем. Девушке недавно исполнилось 17, но многие уже считают, что внешне она превзошла свою мать. Красавица поделилась в Инстаграме снимками, показав, насколько хороша: чувственный рот, выразительные глаза, роскошные кудри и эффектная фигура – Дева точно взяла от родителей все самое лучшее.

    На аккаунт наследницы Беллуччи и Касселя подписано 550 тысяч человек. Они считают, что у девушки большое будущее.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Мама – на пенсию. Дочь Моники Беллуччи восхитила сеть откровенными фото