Мама – на пенсию. Дочь Моники Беллуччи восхитила сеть откровенными фото

Девушке недавно исполнилось 17

С тех пор как Моника Беллуччи и ее возлюбленный – актер Венсан Кассель – расстались, прошло восемь лет. До сих пор с этим трудно смириться. Нет, они оба нашли себя и, кажется, счастливы. Но все-таки... Если бы существовал титул самой красивой звездной пары во вселенной за всю историю человечества, то не присудить его этим двоим было бы преступлением. Казалось бы, обычно у красивых людей редко рождаются красивые дети, но в данном случае все эти убеждения рассыпаются, словно пепел. Знакомьтесь, самая красивая дочь самых красивых людей планеты – Дева.

«Соперницей» 57-летней Моники стала ее собственная дочь Дева, рожденная в браке с Касселем. Девушке недавно исполнилось 17, но многие уже считают, что внешне она превзошла свою мать. Красавица поделилась в Инстаграме снимками, показав, насколько хороша: чувственный рот, выразительные глаза, роскошные кудри и эффектная фигура – Дева точно взяла от родителей все самое лучшее.

На аккаунт наследницы Беллуччи и Касселя подписано 550 тысяч человек. Они считают, что у девушки большое будущее.

Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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