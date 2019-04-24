Названа дата следующей церемонии вручения премии «Оскар»



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Американская академия киноискусств сообщила, когда пройдет 92-я церемония кинопремии «Оскар» и рассказала о ряде изменений в регламенте

Увидеть, кому достанется почетная статуэтка, мир сможет 9 февраля 2020 года. Церемония, как и всегда, пройдет в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, однако она будет отличаться от предыдущих. Представители Американской академии киноискусств рассказали, что номинация «Лучший фильм на иностранном языке» будет переименована в «Международный художественный фильм».

«Мы считаем, что название «Международный художественный фильм» лучше представляет эту категорию и способствует позитивному и инклюзивному взгляду на кинопроизводство и искусство кино как на мировой опыт», — заявили сопредседатели Международного комитета художественных фильмов Ларри Карашевски и Дайан Вейерманн.

Изменения названия не повлияет на правила категории, процесс отправки заявок или квалификационные требования. Зато шорт-лист увеличиться до десяти номинированных фильмов. Такое изменение имеет большое значения для российских фильмов: теперь шанс стать номинантом «Оскара» в разы увеличится. А в категории «Грим и прически» количество фильмов увеличилось с трех до пяти.

Прямую трансляцию церемонии обещают показать в 225 странах по всему миру.

Предыдущий «Оскар» также отметился изменениями. Впервые за 30 лет церемония осталась без ведущего. После приглашения на эту роль комика Кевина Харта в декабре 2018-го на него обрушился шквал недовольства от представителей ЛГБТ-сообщества за ранние гомофобные шутки, и в итоге он отказался участвовать.

Джерело: graziamagazine.ru