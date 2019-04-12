День рождения Сирши Ронан: лучшие фотосессии актрисы

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Сарша Ронан

Девушка отличается своей необычной внешностью. На фоне светлой кожи и ирландских веснушек ее голубые глаза смотрятся по-особенному

Сегодня, 12 апреля, свой день рождения празднует молодая ирландская актриса Сирша Ронан. Она является лауреаткой премии «Золотой глобус», трехкратной номинанткой на премию «BAFTA» и «Оскар», сообщает «Главком».

Первой значимой работой Сирши Ронан стала картина английского кинорежиссера Джо Райта «Искупление». За эту роль Сирша была номинирована на премии «Оскар», «BAFTA» и «Золотой Глобус».После такого успеха на Сиршу посыпались предложения. В 2007 году она снялась в мелодраме «Смертельный номер» и фантастической картине «Город Эмбер: Побег».

Но настоящая популярность настигла Сиршу после того, как она исполнила заглавную роль в фильме Питера Джексона «Милые кости». Фильм был снят по мотивам романа Элис Сиболд. К слову, Сирша была утверждена на роль без проб.

В 2015 году на экраны вышел фильм «Бруклин». Сирше досталась главная роль – ирландки Эйлиш Лейси, переехавшей в Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни. Сирша была сразу номинирована на четыре престижнейшие премии «Оскар», «Золотой глобус», награду Гильдии актеров и BAFTA.

В 2017 году голубоглазая оптимистичная ирландка снялась в клипе не менее оптимистичного и солнечного Эда Ширана на песню Galway Girl.

В 2017 году вышел трагикомедийный фильм Греты Гервиг «Леди Птица» в главной роли с Сиршей Ронан. Эта лента тасже стала настоящим событием как для самой актрисы, так и для мира авторского кино в США.