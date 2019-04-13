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    Жизнь

    Вышел первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

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    Вышел первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

    Фильм выйдет на экраны в этом году на Рождество

    На официальном YouTube-канале «Звездных войн» вышел первый тизер девятого эпизода космической саги.

    Девятый эпизод получил название «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» (Star Wars: The Rise of Skywalker). Режиссером и сценаристом картины выступил Джей Джей Абрамс. Главные роли исполнят Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Марк Хэмилл и другие.

    «Мы всегда будем с тобой. Никто не уходит бесследно», - звучит в ролике закадровый голос Марка Хэмилла, сыгравшего Люка Скайуокера.

    В фильме также есть сцена с умершей в 2016 году Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лею. Абрамс использовал неопубликованные сцены с ее участием, снятые для седьмого эпизода «Звездных войн». По словам Абрамса, без Леи «достойно завершить сагу о Скайуокерах» невозможно.

     

    Джерело: Esquire

    Премия «Оскар» Звездные войны
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