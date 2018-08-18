Легендарний Тарас Чубай розказав, кого підтримуватиме на виборах-2019



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: «Радіо Свобода» Тарас Чубай

«Шоколадки «Рошен» я поки не отримував», - запевнив артист

Тарас Чубай, музикант, композитор, продюсер, лідер гурту «Плач Єремії» заявив, що буде підтримувати на наступних виборах президента діючого главу держави Петра Порошенка. Про це він розказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, він це буде робити безкорисливо.

«Наразі з того, що я бачу, я буду підтримувати діючого президента. Абсолютно. Мені ніхто не платить за це. Шоколадки «Рошен» я поки не отримував. Думаю про те, що буде з країною далі. Ми знаємо, які найпопулярніші можуть бути кандидати. Це все дуже небезпечно. Ми можемо просто втратити країну. Оці одні вибори і… все», - сказав він.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», наразі, від 45 до 65% респондентів мало орієнтуються у тому, що збираються робити основні кандидати у випадку обрання президентом.

Відносно вищий рівень обізнаності опитані мають щодо планів Юлії Тимошенко (46%, з них 15% знають багато про плани кандидата, 18% – ознайомлені частково, ще 14% - знають дуже мало).

Читайте також

Свіжі рейтинги. Українці починають вірити, що президентом стане жінка?