Tayanna выпустила ремикс на интимный хит

Певица продолжает историю своего последнего альбома «Женская сила»

Летом в Tayanna вышел мини-альбом «Женская сила», который сразу попал в список «10 самых популярных релизов» по версии музыкального сервиса Apple Music. Один из синглов «Женской силы» - «Эйфория» - не выходит из топов украинских радиостанций и постоянно находится в горячей эфирной ротации. Но на этом история альбома не останавливается. Сегодня певица выпускает ремикс на одну из песен «Женской силы» - лирически интимную «Плача и смеюсь». Автором ремикса выступил саундпродюсер Fimaro, который увидел песню в танцевальном жанре EDM.

«Плача и смеюсь» написал и подарил певице известный композитор и автор песен Сергей Пидкаура. «Он смог очень тонко почувствовать мое настроение и раскрыть тогдашнее состояние души. Это большой подарок судьбы: иметь рядом такого человека, с которым можно разделить как радость, так и слезы», - так комментировала историю создания композиции сама Tayanna.

Напомним, что альбом «Женская сила» вышел 26 июня на лейбле Secret Service Digital & Publishing. В него вошли 5 украиноязычных треков, посвященных «сильным женщинам, самостоятельно определяют свою жизнь». Над релизом Tayanna работала со своим саундпродюсером Виталием Телезиным. Вдохновляясь эстетикой 1980-х и используя винтажные синтезаторы, они создали танцевальный и одновременно жизнеутверждающий альбом, в котором есть много оптимизма и мотивации.

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