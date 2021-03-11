Адель отказалась выплачивать алименты бывшему мужу
Пара разбирались с вопросами опеки не через суд, а через посредника
Британская певица Адель отказалась выплачивать бывшему мужу, бизнесмену Саймону Конекки алименты. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на судебные документы.
Согласно полученной информации, экс-супруги согласились разделить опеку над восьмилетним сыном Анджело. Кроме того, они взаимно отказались требовать друг от друга финансовую поддержку.
Отмечается, что пара разбирались с вопросами опеки не через суд, а через посредника. Они также не нанимали адвокатов.
Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».
«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.