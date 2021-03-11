  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Адель отказалась выплачивать алименты бывшему мужу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Адель отказалась выплачивать алименты бывшему мужу

    Пара разбирались с вопросами опеки не через суд, а через посредника

    Британская певица Адель отказалась выплачивать бывшему мужу, бизнесмену Саймону Конекки алименты. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на судебные документы.

    Согласно полученной информации, экс-супруги согласились разделить опеку над восьмилетним сыном Анджело. Кроме того, они взаимно отказались требовать друг от друга финансовую поддержку.

    Отмечается, что пара разбирались с вопросами опеки не через суд, а через посредника. Они также не нанимали адвокатов.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Адель отказалась выплачивать алименты бывшему мужу
    Адель отказалась выплачивать алименты бывшему мужу
    Адель отказалась выплачивать алименты бывшему мужу
    Адель отказалась выплачивать алименты бывшему мужу
    Адель отказалась выплачивать алименты бывшему мужу
    Адель отказалась выплачивать алименты бывшему мужу
    Адель отказалась выплачивать алименты бывшему мужу
    Адель отказалась выплачивать алименты бывшему мужу

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

    Читайте также: 74-летняя актриса снялась в купальнике и вызвала зависть у молоденьких девушек (фото)
    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies