Сын вдохновил пожилого отца на тренировки. Теперь он выглядит, как Аполлон

Однажды сын Войцеха начал активно тренироваться, и отец решил последовать его примеру

Когда 67-летний бывший учитель физкультуры по имени Войцех Венцлавович вышел на пенсию, он стал большую часть времени проводить на барбекю и перед телевизором, забыл даже про элементарную зарядку и начал набирать лишние килограммы.

«Мне было удобно сидеть на своем участке на шезлонге с пивом и устраивать барбекю. Я и не заметил, как начали накапливаться лишние килограммы», — говорит Войцех.

Сидячий образ жизни повлиял не только на вес мужчины, но и на здоровье: у него заметно ухудшилась подвижность суставов.

Однажды сын Войцеха начал активно тренироваться, и отец решил последовать его примеру, чтобы поправить здоровье. Он так увлекся, что теперь занимается более чем 20 видами спорта, включая катание на коньках и лыжах, легкую атлетику, метание ядра и многое другое, пишет The First News.

«Сначала нашей целью было улучшение результатов его медицинских обследований. Когда он стал заметно лучше выглядеть и двигаться, мы перешли к более сложным тренировкам», — говорит Томаш, сын Войцеха.

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Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.