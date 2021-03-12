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    Сын вдохновил пожилого отца на тренировки. Теперь он выглядит, как Аполлон

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    Сын вдохновил пожилого отца на тренировки. Теперь он выглядит, как Аполлон

    Однажды сын Войцеха начал активно тренироваться, и отец решил последовать его примеру

    Когда 67-летний бывший учитель физкультуры по имени Войцех Венцлавович вышел на пенсию, он стал большую часть времени проводить на барбекю и перед телевизором, забыл даже про элементарную зарядку и начал набирать лишние килограммы.

    «Мне было удобно сидеть на своем участке на шезлонге с пивом и устраивать барбекю. Я и не заметил, как начали накапливаться лишние килограммы», — говорит Войцех.

    Сидячий образ жизни повлиял не только на вес мужчины, но и на здоровье: у него заметно ухудшилась подвижность суставов.

    Однажды сын Войцеха начал активно тренироваться, и отец решил последовать его примеру, чтобы поправить здоровье. Он так увлекся, что теперь занимается более чем 20 видами спорта, включая катание на коньках и лыжах, легкую атлетику, метание ядра и многое другое, пишет The First News.

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    Сын вдохновил пожилого отца на тренировки. Теперь он выглядит, как Аполлон
    Сын вдохновил пожилого отца на тренировки. Теперь он выглядит, как Аполлон

    «Сначала нашей целью было улучшение результатов его медицинских обследований. Когда он стал заметно лучше выглядеть и двигаться, мы перешли к более сложным тренировкам», — говорит Томаш, сын Войцеха.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: образ жизни знаменитости
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