Моцарт, Шуберт, Сильвестров: что слушать в Национальной филармонии 15-20 сентября



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Под руководством Натальи Пономарчук можно будет также услышать изысканную английскую музыку композиторов ХХ века

Национальная филармония Украины представила программу концертов на 15-20 сентября.

«Моцарт, Шуберт, Хиндемит, Сильвестров»

15 сентября академический симфонический оркестр под руководством Николая Дядюры откроет 157-й концертный сезон Национальной филармонии Украины. Будут звучать произведения классиков – Вольфганга Амадея Моцарта, Пауля Хиндемита, Франца Шуберта и Валентина Сильвестрова. И это – символично.

Ведь сейчас музыкой Валентина Сильвестрова, возможно, так же восхищаются, как и моцартовской. Шуберт же в своем творчестве значительно продолжил традиции венских классиков, а еще учился основам композиции и контрапункта у старшего современника – Антонио Сальери.

Моцарт и Шуберт – это близкие «сферы» для Сильвестрова, но стиль Хиндемита – противоположный. Хотя произведение «Камерная музыка» написано Хиндемитом в 1920-е годы, то есть в «неоклассический» период его творчества. Хиндемит – современник Бориса Лятошинского, в классе которого в 1960-е учился Сильвестров.

«КVІНТОФест»

19 сентября, в день открытия фестиваля камерной музыки «КVІНТОФест», в исполнении Киевского камерного оркестра под руководством Натальи Пономарчук можно будет услышать изысканную английскую музыку композиторов ХХ века.

Кроме музыки Бенджамина Бриттена, Густава Холста и Уильяма Уолтона, будет исполнено произведение Ральфа Воана-Уильямса (1872-1958). Так, 1910-го он создал фантазию на тему английского композитора и органиста Томаса Таллиса, который жил в XVI веке и писал мотеты, мессы.

Также в этот вечер певица Татьяна Чайка исполнит соло в вокальном цикле Бенджамина Бриттена «Иллюминации», созданный композитором на слова французского поэта-символиста Артюра Рембо. Его премьера состоялась в 1940 в Лондоне. Швейцарская артистка Софи Висс была первой исполнительницей этого произведения, которое ей и посвящено.

20 вересня фестиваль камерной музыки «КVІНТОФест» продолжит проект «Bo Go Dar», посвященный памяти легендарного украинского скрипача Богодара Которовича.

Программу концерта составят произведения, которые были в репертуаре дуэта Богодара Которовича и Петра Полухина, а это, кроме Никколо Паганини, музыка Мануэля де Фальи, Альберто Хинастеры и не только. На этот раз исполнителями будут гитарист Владислав Индюк и скрипачка Мирослава Которович.

Символическим станет и обрамление этого вечера. Концерт откроет произведение Олега Безбородко – «Коммос», который автор посвятил Маэстро и создал в первые три дня после его смерти. Видимо, поэтому произведение начинается и заканчивается «музыкальными» буквами B-G-D. Фактически, это - звуки минорного трезвучия, а «Коммос» называли песню-плач в античной трагедии. В завершение этого концерта-посвящения будет звучать «Испанский танец» Мирослава Скорика, который солисты исполнят в сопровождении камерного ансамбля «АртеХатта».