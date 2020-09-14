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    Шоу-биз

    Ласки Потапа и Насти Каменских попали на видео

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    Звездные супруги Потап и Настя Каменских - Ласки Потапа и Насти Каменских попали на видео
    Звездные супруги Потап и Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux

    Звезда пожаловалась, что не видится с любимым

    33-летняя украинская певица поделилась радостным моментом из жизни. Настя Каменских впервые за долгое время пересеклась на работе с 39-летним мужем Алексеем Потапенко, известным как Потап.

    Поп-исполнительница пожаловалась, что из-за плотного графика практически не видится с любимым. Но сегодня супругам повезло: у них совпали рабочие часы и место съемок. Настя была невероятно счастлива. Она записала, как прошла случайная встреча с Потапом.

    Влюбленные обнимались, целовались и улыбались. Музыкант от радости даже запел и позволил себе легкие шалости. Потап взял жену за грудь, но потом быстро убрал руку, вспомнив, что видео увидят миллионы поклонников. «Это моя девочка», - сообщил рэпер и страстно чмокнул Настю в губы.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес Потап животные
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