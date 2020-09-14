Ласки Потапа и Насти Каменских попали на видео



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Звездные супруги Потап и Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Звезда пожаловалась, что не видится с любимым

33-летняя украинская певица поделилась радостным моментом из жизни. Настя Каменских впервые за долгое время пересеклась на работе с 39-летним мужем Алексеем Потапенко, известным как Потап.

Поп-исполнительница пожаловалась, что из-за плотного графика практически не видится с любимым. Но сегодня супругам повезло: у них совпали рабочие часы и место съемок. Настя была невероятно счастлива. Она записала, как прошла случайная встреча с Потапом.

Влюбленные обнимались, целовались и улыбались. Музыкант от радости даже запел и позволил себе легкие шалости. Потап взял жену за грудь, но потом быстро убрал руку, вспомнив, что видео увидят миллионы поклонников. «Это моя девочка», - сообщил рэпер и страстно чмокнул Настю в губы.

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