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    Немецкая супермодель едва не выпрыгнула из коротенькой футболки в поддержку сборной Германии. Но не помогло (фото)

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    Модель Хайди Клум - Немецкая супермодель едва не выпрыгнула из коротенькой футболки в поддержку сборной Германии. Но не помогло (фото)
    Модель Хайди Клум
    instagram.com/heidiklum/

    Команда впервые в истории уступила в первом матче чемпионата Европы

    Супермодель Хайди Клум решила необычным образом поддержать сборную Германии по футболу перед матчем против французской команды в Мюнхене на Евро-2020. Она опубликовала пикантный снимок в социальных сетях.

    «Удачи сегодня Германии», — подписала она фото.

    instagram.com/heidiklum/
    instagram.com/heidiklum/

    На опубликованном снимке 48-летняя Клум держит большие пальцы вверх и одета в очень короткую футболку немецкой национальной команды. На фото частично оголена ее грудь.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Немецкая супермодель едва не выпрыгнула из коротенькой футболки в поддержку сборной Германии. Но не помогло (фото)