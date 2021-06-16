Немецкая супермодель едва не выпрыгнула из коротенькой футболки в поддержку сборной Германии. Но не помогло (фото)

Команда впервые в истории уступила в первом матче чемпионата Европы

Супермодель Хайди Клум решила необычным образом поддержать сборную Германии по футболу перед матчем против французской команды в Мюнхене на Евро-2020. Она опубликовала пикантный снимок в социальных сетях.

«Удачи сегодня Германии», — подписала она фото.

instagram.com/heidiklum/

На опубликованном снимке 48-летняя Клум держит большие пальцы вверх и одета в очень короткую футболку немецкой национальной команды. На фото частично оголена ее грудь.

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