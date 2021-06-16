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    В сети опубликовали тизер долгожданного второго сезона «Утреннего шоу»

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    В сети опубликовали тизер долгожданного второго сезона «Утреннего шоу»

    Сериал выйдет 17 сентября

    Apple TV опубликовал тизер второго сезона «Утреннего шоу». Сериал выйдет на платформе 17 сентября.

    Первый сезон завершился открытым финалом, в котором ведущие популярного шоу на канале UBA Брэдли Джексон (Риз Уизерспун) и Алекс Леви (Дженнифер Энистон) в прямом эфире разоблачают мизогинистскую и токсичную атмосферу телевизионной сети.

    Судя по тизеру второго сезона, Алекс решила покинуть свою должность, а старым и новым героям предстоит приспособиться к реалиям нового времени.

    К актерскому составу сериала присоединились Джулианна Маргулис, Том Ирвинг, Холланд Тейлор, Грета Ли и другие.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости Сериал шоу-бизнес
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    В сети опубликовали тизер долгожданного второго сезона «Утреннего шоу»