Немецкий диджей признался, почему покрыл все тело татуировками (фото)



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Рисунки покрывают почти всю кожу Пола, за исключением лица и кистей

Немецкий диджей, консультант магазина полностью покрыл тело татуировками и раскрыл причины своего выбора. Его историю публикует портал Daily Star.

33-летний Пол (Paul) рассказал журналистам, что делает татуировки в течение двух лет каждые три недели. «Каждый сеанс у мастера длится около шести часов — это тяжелый процесс, но мне каким-то образом удалось выжить», — объяснил он.

По информации издания, герой материала долгое время мечтал о тату на все тело, но не решался на это много лет из-за страха боли. «У меня есть правило: не принимать таблетки и не использовать обезболивающие мази перед сеансами, поэтому некоторые из них были адовыми», — подчеркнул мужчина и добавил, что самыми болезненными областями были соски, поясница, ребра и подмышки.

Отмечается также, что рисунки покрывают почти всю кожу Пола, за исключением лица и кистей. При этом диджей пояснил, что его внешний вид никак не повлиял на карьеру и взаимоотношения с людьми. По его словам, он даже может работать в банке, потому что в одежде с длинным рукавом не видно, сколько татуировок нанесено на его тело.

Несмотря на огромное количество рисунков и необычный внешний вид, семья и друзья поддерживают героя материала на протяжении всего этого времени. «Если ваши мечты вас не пугают, значит, они слишком незначительные», — высказался Пол.

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