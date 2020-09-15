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    Шоу-биз

    Немецкий диджей признался, почему покрыл все тело татуировками (фото)

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    Немецкий диджей признался, почему покрыл все тело татуировками (фото)
    instagram.com/bodysuit_in_progress/

    Рисунки покрывают почти всю кожу Пола, за исключением лица и кистей

    Немецкий диджей, консультант магазина полностью покрыл тело татуировками и раскрыл причины своего выбора. Его историю публикует портал Daily Star.

    33-летний Пол (Paul) рассказал журналистам, что делает татуировки в течение двух лет каждые три недели. «Каждый сеанс у мастера длится около шести часов — это тяжелый процесс, но мне каким-то образом удалось выжить», — объяснил он.

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    Немецкий диджей признался, почему покрыл все тело татуировками (фото)
    Немецкий диджей признался, почему покрыл все тело татуировками (фото)
    Немецкий диджей признался, почему покрыл все тело татуировками (фото)
    Немецкий диджей признался, почему покрыл все тело татуировками (фото)
    Немецкий диджей признался, почему покрыл все тело татуировками (фото)
    Немецкий диджей признался, почему покрыл все тело татуировками (фото)
    Немецкий диджей признался, почему покрыл все тело татуировками (фото)
    instagram.com/bodysuit_in_progress/

    По информации издания, герой материала долгое время мечтал о тату на все тело, но не решался на это много лет из-за страха боли. «У меня есть правило: не принимать таблетки и не использовать обезболивающие мази перед сеансами, поэтому некоторые из них были адовыми», — подчеркнул мужчина и добавил, что самыми болезненными областями были соски, поясница, ребра и подмышки.

    Отмечается также, что рисунки покрывают почти всю кожу Пола, за исключением лица и кистей. При этом диджей пояснил, что его внешний вид никак не повлиял на карьеру и взаимоотношения с людьми. По его словам, он даже может работать в банке, потому что в одежде с длинным рукавом не видно, сколько татуировок нанесено на его тело.

    Несмотря на огромное количество рисунков и необычный внешний вид, семья и друзья поддерживают героя материала на протяжении всего этого времени. «Если ваши мечты вас не пугают, значит, они слишком незначительные», — высказался Пол.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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