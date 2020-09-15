У этих людей был неудачный день: курьезные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если вам постоянно «везет как утопленнику» — это повод почистить карму, а еще посмеяться

Бывают такие кошмарные дни, когда не везет с самого утра. Кофе обязательно прольется мимо, в волосах застрянет жвачка, сядешь на свежеокрашенную лавочку или разольешь на себя зеленку. В такие моменты ненавидишь весь мир и задаешь только один вопрос: «Ну почему это происходит именно со мной?!»

Если вам постоянно «везет как утопленнику» — это повод почистить карму, а еще посмеяться (или ужаснуться), глядя на эти фотографии.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.