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    Курьез

    У этих людей был неудачный день: курьезные фото

    • Розсилка
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото

    Если вам постоянно «везет как утопленнику» — это повод почистить карму, а еще посмеяться

    Бывают такие кошмарные дни, когда не везет с самого утра. Кофе обязательно прольется мимо, в волосах застрянет жвачка, сядешь на свежеокрашенную лавочку или разольешь на себя зеленку. В такие моменты ненавидишь весь мир и задаешь только один вопрос: «Ну почему это происходит именно  со мной?!»

    Если вам постоянно «везет как утопленнику» — это повод почистить карму, а еще посмеяться (или ужаснуться), глядя на эти фотографии.

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    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото
    У этих людей был неудачный день: курьезные фото

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    фотография курьез
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